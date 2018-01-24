ABD'den Çin'i Kızdıracak, Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kişi, 9 kurum ve 6 gemi için yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesinin genişletildiği bildirildi.

ÇİN, RUSYA VE GÜRCİSTAN'DA FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Pyongyang rejiminin nükleer silah faaliyetlerine yardım ettikleri için yaptırım listesine eklenen kişinin 10'unun Kuzey Koreli savunma şirketi Ryonbong General Corporation'ın Çin, Rusya ve Gürcistan'da faaliyet gösteren yetkilileri olduğu belirtildi.

Açıklamada, geri kalan 6 kişiden birinin Pyongyang hükümeti yetkilisi, 5'inin ise halihazırda yaptırım uygulanan Kuzey Kore bankalarından Daesong Bank, Kumgang Group Bank ve United Development Bank'ın Çin'deki finansal temsilcileri olduğu kaydedildi.

KUZEY KORE PETROL ENDÜSTRİ BAKANLIĞI DA LİSTEYE ALINDI

ABD yönetimi ayrıca Kuzey Kore Petrol Endüstrisi Bakanlığına yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yaptırım listesine alınan diğer kurumlardan Beijing Chengxing Trading ve Dandong Jinxiang Trading'in Çin'in Pekin kentinde faaliyet gösteren şirketler olması dikkati çekerken, iki şirketin Ocak 2013- Haziran 2017 arasında Kuzey Kore'ye toplam 87 milyon dolarlık ürün ithal veya ihraç ettiği bildirildi.

6 GEMİ KARA LİSTEDE

Yaptırım uygulanacak diğer 6 şirketi Kuzey Koreli sevkiyat firmaları oluştururken, bunların kontrol ettiği 6 gemi de ABD'nin kara listesine eklendi.

OFAC'ın yaptırım kararları, ABD ve Kanada Dışişleri bakanları tarafından Vancouver'da geçen hafta düzenlenen Kuzey Kore Zirvesi'nin ardından geldi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.