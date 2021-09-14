ABD'den Kuzey Kore'ye sorunların müzakerelerle çözülmesi çağrısı - Haberler
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ABD'den Kuzey Kore'ye sorunların müzakerelerle çözülmesi çağrısı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
ABD'den Kuzey Kore'ye sorunların müzakerelerle çözülmesi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, ABD'nin Kuzey Kore ile tüm sorunları müzakerelerle çözmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, ABD'nin Kuzey Kore ile tüm sorunları müzakerelerle çözmek istediğini belirtti.

Yonhap ajansına göre, Kim, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

ABD'nin Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineleyen Kim, Washington'ın Pyongyang'a karşı düşmanca bir niyeti olmadığını söyledi.

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusundan bağımsız olarak insani konulardaki endişeleri ele almak için Kuzey Kore ile iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'den Kuzey Kore'ye sorunların müzakerelerle çözülmesi çağrısı - Haberler
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