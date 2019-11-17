ABD'den Küba İçişleri Bakanı'na yaptırım kararı

17.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:44

ABD, Küba halkına yönelik baskıcı politikalarını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini gerekçe göstererek Küba İçişleri Bakanı Julio Cesar Gandarilla Bermejo'ya karşı yeni yaptırım kararı aldı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından Küba İçişleri Bakanı Julio Cesar Gandarilla Bermejo'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Küba İçişleri Bakanı Bermejo'ya Küba halkına karşı sert uygulamaları ve Venezuela'daki Nicolas Maduro hükümetine destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, Bermejo'nun Venezuela'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu, binlerce Küba vatandaşını keyfi bir şekilde tutukladığı ve 100'den fazla siyasetçiyi de yasa dışı olarak gözaltına aldığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba İçişleri Bakanı Gandarilla'nın iki çocuğunun da yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.



ABD, ülkeye karşı uygulanan ekonomik ablukanın bir parçası olarak Küba ordusunun sahip olduğu beş oteli de kapsayacak şekilde yaptırımları genişletti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA