ABD'den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli
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ABD'den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli

10.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:27
ABD'den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli

Amerikalı uzmanlar laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti.

Amerikalı uzmanlar laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), laboratuvarda çeşitli maske malzemelerinin koronavirüse karşı filtrasyon özelliklerini karşılaştırdı. Yapılan araştırmada, pamuklu dokumadan yapılmış maskelerin, nemli nefese maruz kaldığı anda parçacıkları filtrelemede daha iyi hale geldiği ve nemdeki suyu emerek filtrasyonu yüzde 12 ile 45 arasında iyileştirdiği ortaya çıktı. Pamuklu maskelerin, partikülleri filtrelemede sentetik maskelerden daha etkili olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.


ABD'den kritik araştırma: Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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