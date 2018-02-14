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ABD'den Kripto Paralara Uluslararası Regülasyon Çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Mandelker, "Uluslararası partnerlerimizi, dijital para birimlerine yönelik düzenlemeleri güçlendirmeye teşvik ediyoruz.

ABD'den Kripto Paralara Uluslararası Regülasyon Çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Mandelker, "Uluslararası partnerlerimizi, dijital para birimlerine yönelik düzenlemeleri güçlendirmeye teşvik ediyoruz. Dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliği, yasa dışı finansman risklerini kötüleştiriyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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