ABD'den Kovid-19 salgını nedeniyle Hindistan'a seyahat uyarısı
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ABD'den Kovid-19 salgını nedeniyle Hindistan'a seyahat uyarısı

ABD'den Kovid-19 salgını nedeniyle Hindistan'a seyahat uyarısı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, bu ülkedeki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, bu ülkedeki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu.

ABD Dışişleri, Hindistan'a yönelik 21 Nisan'da yayımladığı seyahat uyarısını "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardı.

Bakanlığın seyahat uyarısı bildiriminde "Kovid-19 nedeniyle Hindistan'a seyahat etmeyin. Suç ve terörizme karşı tedbirli davranın." ifadelerine yer verildi.

Bildirimde ayrıca "28 Nisan 2021'de Bakanlık, ABD hükümet çalışanlarının gönüllü olarak bu ülkeden ayrılmasına onay verdi. Ayrılmak isteyen ABD vatandaşları mevcut tarifeli ulaşım seçeneklerini değerlendirmelidir." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'da Kovid-19 salgının çok yüksek seviyede olduğu hatırlatılan bildirimde, suç ve terörizm olayları nedeniyle de Cammu Keşmir ile Hindistan-Pakistan sınır bölgelerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

Hindistan'da hızla yayılan salgın yüzünden tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu ülkeye tıbbi malzeme ve oksijen tüpleri yolladı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Şu anda ABD Hava Kuvvetleri, bir C-5M Super Galaxy ve bir C-17 Globemaster III uçağı Travis Hava Üssünden Hindistan'a gidiyor. Bunlar, oksijen silindirleri, hızlı teşhis kitleri, N95 maskeleri ve puls oksimetreleri taşıyor." ifadelerini kullandı.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Hindistan'da vaka sayısı 18 milyon 376 bini geçerken, ölü sayısı 204 bin 832'ye ulaşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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