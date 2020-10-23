ABD'den "kötü amaçlı yazılımlarla" bağlantılı olan Rus enstitüsüne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, "kötü amaçlı yazılımlarla" bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir Rus araştırma enstitüsüne yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, "kötü amaçlı yazılımlarla" bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir Rus araştırma enstitüsüne yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, endüstriyel hasara neden olabilecek tehlikeli bir bilgisayar programı geliştirdiği gerekçesi ile Rusya hükümeti tarafından desteklenen Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'ne (TsNIIKhM) yaptırım uygulanacağı aktarıldı. Bakanlık, enstitünün 2017 yılında Orta Doğu'da bulunan bir petrokimya tesisine "saldırıyı mümkün kılan özelleştirilmiş araçlar inşa etmekten" sorumlu olduğunu iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı