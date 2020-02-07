ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü

07.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:56

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle