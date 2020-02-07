ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü
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ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz," dedi

07.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:56
ABD'den koronavirüsle mücadele için 100 milyon dolar destek sözü

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.


ABD Dışişleri Bakanı , yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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