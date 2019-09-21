Abd'den körfez'e askeri sevkiyat

21.09.2019 10:30

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine bölgeye, öncelikli olarak hava ve füze savunmasına odaklı olmak üzere askeri kuvvet sevk edilmesine onay verdiğini duyurdu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırının 'İran'ın saldırgan tavrının çarpıcı bir şekilde artmasının' bir örneği olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan, ABD ve diğer uluslararası inceleme ekipleri tarafından yürütülen ayrıntılı soruşturmaya göre, saldırıda kullanılan silahlar İran yapımı ve saldırı, ilk başta iddia edildiği gibi Yemen'den düzenlenmedi. Tüm belirtiler saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN VE BAE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Toplantıda konuşan Esper, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruma sorumluluğu ve uluslararası kamuoyunun da küresel ekonomiyi ve uluslararası norm ve kuralları konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan, kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak için uluslararası destek talebinde bulundu. Ayrıca, BAE de yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, öncelikli olarak hava ve füze savunmasına odaklı olmak üzere savunma amaçlı ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın ve BAE'nin kendilerini savunma kabiliyetini geliştirmek için askeri teçhizat tedariğini hızlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ABD, İRAN İLE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİL"

Son olarak Esper, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD İran ile çatışma peşinde değil, Ancak, gerektiği takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcut" diyerek; İran yönetimine, yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini durdurup, barışçıl ve diplomatik bir yol izleme çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA