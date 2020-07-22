ABD'den kokutan koronavirüs iddiası! Koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Dünyayı saran koronavirüs salgını ABD şiddetli şekilde seyrediyor. ABD'nin bazı bölgelerinde koronavirüs vakalarının resmi rakamlardan 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, ABD'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu ifade edildi. Gerçek rakamın açıklanan rakamların 2 ila 13 kat üzerinde olduğu düşünülüyor.

KORONAVİRÜS VAKALARI AÇIKLANANIN 2 İLA 13 KAT FAZLASI OLABİLİR

Araştırmada, salgına yakalanan çoğu kimsenin belirti göstermediği veya doktora gitmediği için virüsün toplum içinde dolaştığı, bu nedenle vaka sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunun düşünüldüğü belirtildi. 10 eyaletteki 10 şehirde klinik ve hastane testlerini inceleyen araştırmacılar, ayrıca virüsün ülke nüfusunun çok az bir kısmına temas ettiğini belirledi.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI OLDUKÇA DÜŞÜK

Virüs, San Francisco, Utah, Minneapolis, St. Paul gibi şehirlerde nüfusun sadece yüzde 1 ile 2,2'sine temas ederken, bu oranın yüzde 23,3 ile en fazla New York'ta olduğu kaydedildi. Yetkililer, toplum bağışıklığı için nüfusun en az yüzde 60-70'inin virüs ile temas etmesi gerektiğine işaret ederek, ABD'nin henüz bu seviyenin çok uzağında olduğunun altını çizdi.