ABD'den kıtalar arası balistik füze testi

02.10.2019 22:24

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzesini denediğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada denemenin California eyaletindeki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kıtalar arası balistik füzenin üzerinde atmosfer dışına çıktıktan sonra atmosfere tekrar geri dönüş sağlayan bir test aracının da bulunduğu kaydedildi.

Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılmasına dikkat çekilerek, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Bu test ABD'nin nükleer caydırıcılığının, güçlü, esnek, hazır ve 21. yüzyıl tehditlerine karşı ve müttefiklerimize güvence vermek üzere uygun hale getirilmiş olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, test aracının yaklaşık 4 bin 200 mil (6 bin 750 kilometre) uçtuğu ve füzenin Marshall Adaları'nda Kwajalein'e yakın bir yere düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA