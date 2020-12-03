ABD'den kimyasal araştırmalar yürüten İranlı kuruluşa yaptırım kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'den kimyasal araştırmalar yürüten İranlı kuruluşa yaptırım kararı

03.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:57
ABD'den kimyasal araştırmalar yürüten İranlı kuruluşa yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumuna (SPND) bağlı kimyasal silah çalışmalarında yer alan bir kurum ve direktörüne yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumuna (SPND) bağlı kimyasal silah çalışmalarında yer alan bir kurum ve direktörüne yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump görevindeki son aylarında Tahran üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kimyasal silah çalışmaları yürüten İranlı bir kurum ve 1 kişiye yaptırım kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda İran Savunma Bakanlığına bağlı araştırma faaliyeti yürüten Shahid Meisami Grubu ile direktörünün İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumuna (SPND) bağlı olduğu, Tahran yönetiminin kimyasal araştırmalarında yer aldıkları belirtilerek kara listeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Shahid Meisami, İran'ın kimyasal silah araştırmalarında yer almaktadır ve SPND olarak da bilinen İran Savunma Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Kurumuna bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri, İran rejiminin Kitle İmha Silahlarının (WPD) veya bunların dağıtım araçlarının yayılmasıyla bağlantılı olarak 2014 yılında SPND'yi yaptırım listesine almıştı" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

BM reformuna ortak destek kararı
BM reformuna ortak destek kararı
GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53
GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı: Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53
- Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
- Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Enes Batur Sezen Aksu Yavuz Bingöl
Spor Falcao Samatta Sinan Gümüş Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den kimyasal araştırmalar yürüten İranlı kuruluşa yaptırım kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:03:29. #1.14#
title