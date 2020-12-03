ABD'den kimyasal araştırmalar yapan İranlı kuruluşa yaptırım
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ABD'den kimyasal araştırmalar yapan İranlı kuruluşa yaptırım

03.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:24
ABD'den kimyasal araştırmalar yapan İranlı kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütüne (SPND) bağlı, kimyasal silah araştırmalarında yer alan bir kuruluş ve direktörünü yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütüne (SPND) bağlı, kimyasal silah araştırmalarında yer alan bir kuruluş ve direktörünü yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Shahid Meisami Grubu ve grubun başında yer alan Mehran Babri'ye yaptırım uygulanacağı bildirildi. Söz konusu kuruluşun SPND'ye bağlı olduğu ve ülkenin kimyasal silah araştırmalarında yer aldığı aktarıldı. SPND'nin 2014'te İran rejiminin kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasıyla bağlantılı olarak yaptırım listesine alındığı anımsatıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın kitle imha silahları geliştirmesinin komşularını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini ifade ederek ABD'nin İran rejiminin kimyasal silah geliştirme çabalarına karşı koymaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Haber Yorumları (4)
432: si işgalci abdye sizin dilinizden konuşmak lazım
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6543: sizin gibi işgalcilere karşı sizin gücünüzde caydırıcı olmadımı siz önününe geleni kıyamet alameti gibi yecüc mecüc gibi dünyayı işgal edersi alçaklarca
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345: kim biliyor farkındaki dünya genelinde sadece abd alçağına ait 1000 tane biyolojik silah üretim tesisi olduğunu var olduğunu kim biliyor alçak abd
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