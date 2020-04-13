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ABD'den Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ABD'den Türkiye'ye getirilen ve Kastamonu'daki yurtta karantina süresini tamamlayanlar evlerine gönderiliyor.

13.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:00
ABD'den Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ABD'den Türkiye'ye getirilen ve Kastamonu'daki yurtta karantina süresini tamamlayanlar evlerine gönderiliyor.

Kastamonu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Şeyh Şaban-ı Veli yurdunda 14 günlük gözlem süresi dolanlar, memleketlerine uğurlanmaya başlandı.

Karantinadan ayrılanlardan Bülent Taşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'da çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Salgın öncesinde ABD'ye gittiğini dile getiren Taşer, "Salgının artmasının ardından Türkiye'ye geri döndük. Dönüşümüz biraz sıkıntılı oldu. Uçağımız rötar falan yaptı. Ankara'dan daha sonra Kastamonu'ya geldik. Kastamonu'da bizleri çok iyi ağırladılar. Her şeyimiz çok iyiydi. Bize çok iyi misafirperverlik yaptılar. Görevlilere teşekkür ediyoruz." dedi.

Yüksel Yurttaş ise Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Buradaki tüm görevliler misafirperverliklerini eksik etmeden bizleri en iyi şekilde ağırladılar. AFAD Müdürümüz, bizleri sık sık arayarak ihtiyaçlarımızı, şikayetlerimizi sordular. Bizler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. En alttaki görevliden en üstteki görevliye kadar bizleri iyi ağırladılar. Sonuçta bir sıkıntı olmadan çıktık. Memleketimize evimize gidiyoruz. Tüm görevlilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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