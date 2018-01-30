ABD'den Karadeniz'de Keşif Uçağını Önleyen Rusya'ya Tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Su-27 tipi jetin Karadeniz üzerinde ABD'nin EP-3 tipi uçağına önleme yapmasından kaygı duyduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Su-27 tipi jetin Karadeniz üzerinde ABD'nin EP-3 tipi uçağına önleme yapmasından kaygı duyduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 29 Ocak'ta Karadeniz'de Rusya'nın güvensiz askeri uygulamasından duyduğu üst düzey kaygıyı belirtmiştir. Rusya'ya ait Su-27 tipi jet uluslararası sularda ABD'nin EP-3 tipi jetine 5 fit kadar yaklaşmıştır." ifadesine yer verildi.
"Bu, Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını gösteren son örnektir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Rusya'ya "bu güvensiz tavırlarına son vermesi çağrısı" yapıldı.