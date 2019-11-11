ABD'den kanlı olayların yaşandığı Irak'ta erken seçim çağrısı

11.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), iktidara yönelik protestoların arttığı Irak'ta erken seçim çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) de Bağdat'a tüm göstericilerin serbest bırakılmasını içeren bir dizi öneri sundu.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinden ülkede gösterilere katılanlara şiddet uygulamaya son vermesi çağrısı yapıldı ve seçimi sisteminde vaat edilen reformların yerine getirilmesi ve erken seçim düzenlenmesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle