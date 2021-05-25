ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle "Seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya seyahat planı yapan vatandaşlarına, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Seyahat etmeyin.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya seyahat planı yapan vatandaşlarına, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Seyahat etmeyin." uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son günlerde artan vakalar gerekçe gösterilerek seyahat tavsiyesi uyarısı "Seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviyeye yükseltildi.

Olimpiyatların yaklaştığı Japonya'ya yönelik seyahat uyarısı, ABD vatandaşları için bir yasak anlamına gelmese de seyahat planlarını etkileyen önemli bir unsur olarak görülüyor.

Öte yandan ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) de bir açıklama yaparak salgın nedeniyle Japonya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu tavsiyelerin ardından olimpiyatlara katılması beklenen ABD'li sporcuların güvenli bir şekilde Tokyo'ya gidip gelmesi konusundaki hazırlıkların daha kapsamlı şekilde yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur