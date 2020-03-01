ABD'den İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı
ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.
01.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:03
ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com