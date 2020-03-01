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ABD'den İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı

ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

01.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:03
ABD'den İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı

ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, ve 'ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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