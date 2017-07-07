ABD'den İsrail'e "Yeni Yerleşim Yerleri" Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'in son aldığı yeni yerleşim inşası kararını doğru bulmadıkları belirterek, "Bu yeni yerleşim yerleri inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



Sözcü Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.



İsrail'in kararını doğru bulmadıklarını anlatan Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığının bu konudaki pozisyonunu soran bir basın mensubuna Nauert, "Bu yeni yerleşim inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.



Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz



Ayrıca Nauert, ABD'nin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krize bir çözüm bulunması noktasında çaba göstermeye devam ettiğini aktardı.



"Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında devam eden durumdan dolayı oldukça endişeliyiz." diyen Dışişleri Sözcüsü, krizin içinden çıkılması güç bir noktaya gelmesinden dolayı da endişeli olduklarını belirtti.



Krizin haftalar hatta aylar sürebileceğini vurgulayan Nauert, ilgili tüm ülkelerle temas halinde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Suriye'de ABD-Rusya iş birliği



Nauert, bir soru üzerine Suriye'de Rusya ile iş birliği yapmanın hala mümkün olduğunu ve iki ülkenin temel konularda anlaşmaları ile "terörle mücadele" ekseninde iş birliği yapabileceklerini söyledi.



Sözcü Nauert, "Suriye'deki işlerin nasıl gelişeceğiyle ilgili olarak Ruslarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu konudaki ana politikamız değişmedi; ABD, Suriye'de istikrarı sağlayabilecek ortak mekanizmaların Ruslarla kurulması ihtimalini araştırıyor." diye konuştu.



Rusya'nın bu noktada özel bir sorumluluğu olduğuna inandıklarına da değinen Nauert, Moskova'nın Beşşar Esed rejimi üzerindeki etkisini daha fazla göstermesi gerektiğini kaydetti.



İki ülkenin anlaşabilmesi durumunda Suriye'de istikrar olasılığının artacağına inandıklarını bildiren Nauert, uçuşa yasak bölge ile ilgili sorulara ise net yanıtlar vermekten kaçındı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafları beraber çalışmaya davet ederek, "Rusya, bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğa sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.