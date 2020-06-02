ABD'den İsrail'e "ilhak sürecini ağırdan alın" çağrısı
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ABD'den İsrail'e "ilhak sürecini ağırdan alın" çağrısı

ABD yönetiminin İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planında aceleci davranılmamasını istediği bildirildi.

ABD'den İsrail'e
02.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:19

ABD yönetiminin İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planında aceleci davranılmamasını istediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in dün yaptıkları telefon görüşmesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesi planının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Washington yönetiminin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler ve yeni tip koronavirüs salgınına odaklandığını dile getiren Kushner'in Netanyahu'dan ilhak planında aceleci davranılmamasını istediği ifade edildi.

Netanyahu'nun bu talebe ne cevap verdiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail Başbakanı bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri liderleriyle ilhak sürecini görüşecek.

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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