ABD'den İsrail'e ait petrol tankerine saldırıya "toplu yanıt" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den İsrail'e ait petrol tankerine saldırıya "toplu yanıt" uyarısı

ABD'den İsrail'e ait petrol tankerine saldırıya 'toplu yanıt' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın Umman açıklarında İsrail'e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğinden emin olduklarını belirterek, İngiltere, İsrail ve Romanya ile çok yakın temas ve koordinasyon içinde olduklarının ve saldırıya "toplu bir...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın Umman açıklarında İsrail'e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğinden emin olduklarını belirterek, İngiltere, İsrail ve Romanya ile çok yakın temas ve koordinasyon içinde olduklarının ve saldırıya "toplu bir yanıt verileceğinin" altını çizdi.

Umman açıklarında İsrailli iş adamı Eyal Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Mercer Street adlı petrol tankeri 30 Temmuz'da saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken hareket saldırıya uğrayan gemide bulunan İngiliz ve Romanya uyruklu 2 mürettebat hayatını kaybetmişti. İsrail, İngiltere ve ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Umman açıklarında uluslararası sulardan geçen İsrail yönetimindeki petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğinden emin olduğunu belirtti. Blinken, "Cuma günü ticari gemiye yapılan saldırıyı tekrar kınamak istiyorum. Kapsamlı bir inceleme yaptık ve İran'ın bu saldırıyı gerçekleştirdiğinden eminiz" dedi.

ABD'nin İngiltere, İsrail, Romanya ve diğer müttefikler ile petrol tankerine düzenlenen saldırıya "toplu bir yanıt" bulmak için çalıştığını aktaran Blinken, "İngiltere, İsrail ve Romanya ile çok yakın temas ve koordinasyon içindeyiz" ifadelerini kullanarak, saldırıya "toplu bir yanıt verileceğinin" altını çizdi.

Blinken, saldırıyı "seyrüsefer ve ticaret özgürlüğüne doğrudan bir tehdit" olarak nitelendirerek, "İran'ın deniz taşımacılığına karşı da dahil olmak üzere bir dizi eylemde bulunduğunu gördük. Bu nedenle bu özel eylemin yeni bir şey olduğundan veya yeni hükümet için şu ya da bu şekilde herhangi bir şeye işaret ettiğinden emin değilim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Bülent Ersoy Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den İsrail'e ait petrol tankerine saldırıya "toplu yanıt" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:49:51. #1.15#

title