ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı

25.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:38
ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta İranlı güreşçi Navid Afkari olmak üzere birçok siyasi tutukluyu idam cezasına çarptıran İranlı iki yargıcı, bir Devrim Muhafızları Mahkemesini ve ülkedeki üç hapishanenin yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta İranlı güreşçi Navid Afkari olmak üzere birçok siyasi tutukluyu idam cezasına çarptıran İranlı iki yargıcı, bir Devrim Muhafızları Mahkemesini ve ülkedeki üç hapishanenin yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yargı sistemini korku ve baskı için kullanmaya devam ettiğini belirten Pompeo, Amerikanın Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad Hapishanelerini yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

Söz konusu şahıs ve kurumların işkence, insanlık dışı muamele ve cezalandırma, keyfi tutuklama gibi birçok karar ve uygulamadan dolayı listeye alındığını belirten Pompeo, "Bu yaptırım, Yargıç Sadati ve Birinci Devrim Mahkemesinin, tutuklanıp İran makamlarınca 12 Eylül 2020'de canice idam edilen genç atlet Navid Afkari'nin davasına dahil olmalarının ardından geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Afkari (27), 2018'de ülkedeki protestolara katıldıktan sonra tutuklanmış, cinayetle suçlanarak 12 Eylül'de idam edilmişti.

Navid Afkari'nin idamından önce de Adelabad hapishanesinde işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin haberler de çıkmıştı.

Diğer taraftan Pompeo, Yargıç Muhammed Sultani ve Meşhed'deki Vekilabad hapishanesi yönetimi ile Urumiye hapishanesi yönetimini ise İran'daki Bahailere karşı verdikleri karar ve tutuklulara yönelik uygulamalardan dolayı yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD hafta başında ise İran Savunma Bakanlığını yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Charles Michel Mustafa Şentop
Magazin Bülent Ersoy Özlem Yıldız Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 00:45:58. #1.15#
title