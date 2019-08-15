ABD'den İran tankerinin serbest bırakılmaması için son dakika başvurusu

15.08.2019 15:50

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık yetkililerine son dakika başvurusu yaparak İran'a ait Grace 1 petrol tankerinin serbest bırakılmamasını istedi. Cebelitarık Boğazı'ndan geçişi sırasında 4 Temmuz'da İngiltere tarafından el konan İran'a ait Grace 1 petrol tankerinin bugün serbest bırakılması beklenirken Cebelitarık Başsavcısı, İran'a ait tankerin alıkonulma süresinin uzatılması için herhangi bir sebeplerinin bulunmadığını belirtmişti. Fakat, ABD Savunma Bakanlığı Cebelitarık Yüksek Mahkemesine son dakika bir başvuruda bulunarak tankerin serbest bırakılmamasını talep etti. ABD'nin bu son hamlesiyle tankerin serbest bırakılmasına dair duruşma bugün yerel saatle 16.00'ya ertelendi. Cebelitarık yetkilileri, ABD tarafından yapılan başvurunun "değerlendirilmekte olan bir dizi iddiaya" dayandığını ifade ederken İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başvurusuna yorum yapamayacaklarını açıkladı. İngiliz basınında dolaşan iddialara göre ise İngiltere, İran'a ait Grace 1'in, böylece İran tarafından Hürmüz'de alıkonulan İngiliz bandıralı Stena Emperor'un da serbest bırakılmasının önünün açılacağını düşünüyor. Grace 1'in 43 gündür tutuklu bulanan kaptanı ve 3 mürettebat üyesi bu sabah serbest bırakılmıştı. Özgür kalmasının ardından konuşan kaptan, "Serbest bırakıldığım için müteşekkirim ve minnettarım. Serbest bırakılmamı kolaylaştıran tüm hukuk ekibine minnettarım" sözleriyle mutluluğunu ifade etti. Tankere Suriye'ye uygulanan petrol ambargosunu deldiği gerekçesiyle el konulmuştu. Tahran'ın iddiaları defalarca reddetmesine rağmen İngiltere tankerin Suriye'ye gitmeyeceğine dair garanti istemişti. Cebelitarık yönetimi, tankerin kaptanından ve serbest bırakılan mürettebattan Grace 1'in Suriye'ye yanaşmayacağına dair söz aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA