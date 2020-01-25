ABD'den İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na erişim engeli

25.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:59

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın internet sitesine ABD Hazine Bakanlığı'nın emriyle erişim engeli getirildiği duyuruldu.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İran dışından "farsnews.com" adresiyle girilen internet sitesinin ABD Hazine Bakanlığı'nın talimatıyla erişime engellediği açıklandı. Fars Haber Ajansı'nın internet sitesine ülke dışından erişimin engellenmesine gerekçe olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) talimatı ve bu ajansın kara listeye alınması gösterildi.



Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığı ile bilinen Fars Haber Ajansı'na İran'da erişim sağlanabilirken, ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA