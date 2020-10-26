ABD'den İran'ın petrol sektörüne yaptırım
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ABD'den İran'ın petrol sektörüne yaptırım

26.10.2020 22:04 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:09
ABD'den İran'ın petrol sektörüne yaptırım

ABD, İran'a yönelik yaptırımları genişleterek petrol sektörünü hedef aldı.

ABD, İran'a yönelik yaptırımları genişleterek petrol sektörünü hedef aldı.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın petrol sektörüne ABD tarafından kara listeye alınan İslam Devrim Muhafızları'nın elit yabancı paramiliter ve casusluk kolu olan Kudüs Gücü'nü destekledikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı duyuruldu. Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise yaptığı açıklamada, "İran'daki rejim, IRGC-QF'nin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullanıyor" dedi.

Bakanlık, İran Petrol Bakanlığı, Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal İran Tanker Şirketi ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dahil 8 isme yaptırım uygulama kararı aldı. Hazine Bakanlığı, ayrıca İngiliz merkezli Madanipour, Mobin Holding Limited, Oman Fuel Trading Ltd. ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mobin International Limited'e de NIOC'tan elde edilen benzini Venezuela'ya göndermek için bir anlaşma yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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