ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım

ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

01.11.2019 09:07
ABD'den İran'ın inşaat sektörüne yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik yaptırım rejiminin sıkılaştırılmaya devam edeceği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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