ABD'den İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'na yaptırım

23.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:32

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Javad Azari-Jahromi, ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

İran haber ajansı ISNA'da yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın, 'İran'da devam eden geniş çaplı internet sansürü' sebebiyle kendisine uygulanacak yaptırımlara tepki gösteren Azari-Jahromi şunları söyledi: "Trump'ın peri masalında yaptırım uygulananlar kulübünün tek üyesi ben değilim. Benden önce İran startupları, yazılım geliştiricileri, kanser hastaları ve çocuklar burada yer almıştı. İnternet erişimini savunmaya devam edecek ve ABD'nin İran'ın gelişiminin önüne geçmesine izin vermeyeceğim!"

ABD, İRAN'I 180 MİLYON DOLAR TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Öte yandan ABD mahkemesi, yaptığı iddiasıyla 18 ay İran'da tutuklu kalan ve 2016'da serbest bırakılan Washington Post muhabiri Jason Rızaiyan'ın söz konusu tutukluluk süresi boyunca ettiği zararlar sebebiyle, İran hükümetinin 180 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: DHA