ABD'den İran'daki uçak kazası için taziye mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Pompeo, mesajında, kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Ukrayna Uluslararası Havayolları'nın PS 752 uçuş sayılı trajik uçak kazasında hayatını yitiren 176 yolcunun aile ve yakınlarına derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle