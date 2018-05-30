ABD, İran'da Bulanan 6 Şahıs ve 3 Kurum İçin Yaptırım Kararı Aldı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'da bulunan 6 şahıs ve 3 kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.
Reuters haber ajansı, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.
6 ŞAHIS VE 3 KURUMA YAPTIRIM UYGULANDI
ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımlarının hedefinde 6 şahıs ve 3 kurum olduğu ifade edildi.
YAPTIRIM LİSTESİNDE EVİN CEZAEVİ DE BULUNUYOR
Bakanlığın yaptırım uyguladığı kurumlar arasında İran'da bir dönem işkenceler nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Evin Cezaevi'nin de bulunduğu ifade edildi.