ABD, İran'da Bulanan 6 Şahıs ve 3 Kurum İçin Yaptırım Kararı Aldı

ABD, İran'da Bulanan 6 Şahıs ve 3 Kurum İçin Yaptırım Kararı Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'da bulunan 6 şahıs ve 3 kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.

Reuters haber ajansı, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

6 ŞAHIS VE 3 KURUMA YAPTIRIM UYGULANDI

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımlarının hedefinde 6 şahıs ve 3 kurum olduğu ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE EVİN CEZAEVİ DE BULUNUYOR

Bakanlığın yaptırım uyguladığı kurumlar arasında İran'da bir dönem işkenceler nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Evin Cezaevi'nin de bulunduğu ifade edildi.

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