ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı
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ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına İran'ın füze gelişim programına destek olduğu için yaptırım kararı alındığını açıkladı.

25.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:31
ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı , Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına 'ın füze gelişim programına destek olduğu için yaptırım kararı alındığını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı ülkelerin kişi ve firmalarına ABD tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırımın gerekçesi olarak İran'ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanmasını gösteren Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) karşı İran'ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı" dedi.


Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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