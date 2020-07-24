ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı.

ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
24.07.2020 04:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 04:53

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı.

İran'ın Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığını bildirmesinin ardından ABD cephesinden açıklama geldi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bir ABD F-15'i, Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu incelemenin Tanf'taki karargahtaki DEAŞ ile mücadele güçlerinin güvenliği için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "F-15'in pilotu hava aracının Mahan Air'e ait bir yolcu olduğunu tespit ettikten sonra, bu uçak ile arasına mesafe koymuştur. Bu profesyonel önleme, uluslararası standartlara göre yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'a ait yolcu uçağının taciz edilmesi

İran devlet televizyonu İsrail'e ait iki savaş uçağının, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı, uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarılmıştı.

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktarmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır Güncel
Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi 3. Sayfa
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü Güncel
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Ekonomi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi...
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı
ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'Hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti
Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Tacizcisini tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır
Tacizcisini tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İrfan Buz Selçuk İnan Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 04:56:32. #1.15#
title