ABD'den Irak'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı
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ABD'den Irak'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

ABD hükümeti Irak'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısında bulundu.

03.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:47
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

ABD hükümeti 'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısında bulundu.


İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD hükümeti, Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği açıklama yaparak Irak'taki tüm ABD vatandaşlarının derhal Irak'tan çıkmalarını istedi.


Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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