ABD'den Irak'taki Hizbullah baskınına ilişkin yalanlama ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Irak Hizbullah Tugayları karargahına düzenlediği baskında koalisyon güçlerinin katıldığına dair çıkan haberler yalanlandı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Irak Hizbullah Tugayları karargahına düzenlediği baskında koalisyon güçlerinin katıldığına dair çıkan haberler yalanlandı.

Irak'ta Terörle Mücadele Servisi birliklerinin Bağdat'ın güneyinde bulunan Kataib Hizbullah karargahına baskın düzenledikleri açıklanmış. Baskında 14 Hizbullah üyesi tutuklanmıştı. Irak basınında operasyona koalisyon güçlerinin de katıldığı iddia edilmişti.

ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak basınında Hizbullah Tugayları karargahına düzenlenen baskında koalisyon güçlerinin de operasyona katıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, "Kötü amaçlı uydurmaca haber" denildi. Büyükelçilik, ABD Kuveyt Büyükelçisi Alina L. Romanowski'nin bu konuda verdiği demecin gerçek olmadığını belirterek, söz konusu haberin uydurmaca ve sahte haberler yayınlanması için oluşturulan bir internet sitesinde yer aldığını duyurdu.

Öte yandan Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Albay Yahya Resul ise baskın hakkında yaptığı açıklamada tutuklanan kişiler ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktarırken, "Bir daha Yeşil Bölge'ye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Resul, söz konusu operasyonun amacının devletin prestijini geri almak olduğunu belirtti. Albay Resul, baskında tutuklanan kişilerin arasında yabancı uyruklu kimsenin bulunmadığını aktarırken, tutuklanan 14 kişinin tamamının Irak vatandaşı olduklarını açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İHA