ABD'den Irak'a 200 milyon dolar yardım Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, terörle mücadele konusunda ABD ile aynı mevzide bulunduklarını söyleyerek, Washington ile çeşitli alanlarda ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, terörle mücadele konusunda ABD ile aynı mevzide bulunduklarını söyleyerek, Washington ile çeşitli alanlarda ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

Hüseyin, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile enerji, sağlık ve kültürel alanlarda diyalogların sürmesinin önemine değindiklerini ifade eden Hüseyin, "ABD ile çeşitli alanlarda ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. ABD, Irak'ın dostudur. Bağdat ve Washington terörle mücadele alanında aynı mevzide bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, komşu ülkelerle de içişlerine karışılmaması kapsamında iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Irak hükümetini erken seçim yapması için destekliyoruz. Irak'a 200 milyon dolar destek sunma taahhüdünde bulunduk. Yolsuzluklardan arınmış bir Irak ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün üst düzey heyetle Washington'a gitmişti. Kazımi, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA