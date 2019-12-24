ABD'den İngiltere'ye uyarı: Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkenize sokmayın
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ABD'den İngiltere'ye uyarı: Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkenize sokmayın

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien İngiltere'yi Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.

24.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:36
ABD'den İngiltere'ye uyarı: Huawei'nin 5G iletişim ağını ülkenize sokmayın

Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien 'yi Çinli teknoloji devi 'nin 5G iletişim ağını ülkeye sokmaması konusunda uyardı.


Financial Times'a konuşan O'Brien, bu tür bir adımın İngiliz İstihbarat Servisi için bir 'risk' oluşturacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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