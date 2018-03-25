ABD'den İncirlik Açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nden ayrılacağı haberlerini yalanladı.

CENTCOM'un Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan mesajda, ABD'nin İncirlik Üssü ile Katar'daki El Ubeyd Hava Üssü'nden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nca (AFCENT), Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki İncirlik ve Katar'daki El Ubeyd hava üslerinden ayrılacağını öne süren haberlerin gerçeklik değeri yoktur. Bu tür uydurma haberler güvensizliği, ortak güvenlik kaygılarını ele almak için birlikte çalışmamız gereken bir zamanda bölgesel ortaklar arasındaki güvensizliği ve bölünmeyi besler" ifadeleri kullanıldı.

- York