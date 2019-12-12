ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi
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ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

12.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:07
ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri, yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi
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