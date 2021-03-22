ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım
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ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım

22.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:21
ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu için yaptırım listesine alınan kişilerin, Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında giren 13818 nolu Başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Wang ve Chen'in kamu görevleri dolayısıyla Sincan'daki Müslüman Uygur Türkleri dahil etnik azınlıklara karşı keyfi tutuklama ve işkence başta olmak üzere birçok insan hakkı ihlaline karıştıkları belirtilen açıklamada, bu kişilere ait ABD'deki tüm malvarlığının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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