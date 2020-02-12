ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

12.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:34

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, İdlib'deki gerginliğe ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz." dedi.