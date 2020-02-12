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ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, İdlib'deki gerginliğe ilişkin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz.

12.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:34
ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

ABD Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Robinson, 'deki gerginliğe ilişkin, " önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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