ABD'den Huawei'ye 45 günlük yeni ek süre

14.02.2020 02:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:30

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren geçici lisans için yeni süre verildi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün uzatılmıştı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün daha süre verildi.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığı, bugün, Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulunmuştu. Şirkete, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapma ve komplo kurma suçları yöneltilmişti.

Kaynak: AA