ABD'den Hollanda'ya gelen yolculara zorunlu karantina uygulanacak

Hollanda, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından ABD'yi "çok yüksek riskli ülkeler" grubuna alarak bu ülkeden gelecek yolculara zorunlu karantina kuralı getirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Hollanda'ya gelecek yolculara uygulanacak seyahat kısıtlamalarını güncelledi.

Omicron varyantı vakalarının artışı nedeniyle ABD'nin "çok yüksek riskli ülkeler" grubuna alındığı güncellemeye göre, yarından itibaren ABD'den Hollanda'ya gelen tüm yolcular aşılı olsalar dahi 10 günlük zorunlu karantinaya girecek.

Hollanda hükümeti sadece gerekli durumlarda ABD'ye seyahat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Omicron kaynaklı vakalar artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantının 50 eyalete yayıldığı belirtildi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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