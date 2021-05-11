ABD'den Hizbullah'la bağlantılı 7 kişiye yaptırım
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ABD'den Hizbullah'la bağlantılı 7 kişiye yaptırım

ABD'den Hizbullah'la bağlantılı 7 kişiye yaptırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Lübnan'daki aralarında Hizbullah'ın genel bütçesini ve harcamalarını denetleyen Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in de yer aldığı Hizbullah bağlantılı toplam 7 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Lübnan'daki aralarında Hizbullah'ın genel bütçesini ve harcamalarını denetleyen Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in de yer aldığı Hizbullah bağlantılı toplam 7 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'den Hizbullah ve finansal firması Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Lübnan'daki aralarında Hizbullah'ın genel bütçesini ve harcamalarını denetleyen Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in de yer aldığı Hizbullah bağlantılı toplam 7 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını kaydetti. Açıklamada, "Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Hizbullah ve finans şirketi Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı olarak 7 kişiyi belirledi. OFAC tarafından 2007 yılında belirlenen AQAH, Hizbullah tarafından terörist grubun finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişim sağlamak için bir kılıf olarak kullanılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "İbrahim Ali Daher, Hizbullah'ın genel bütçesini ve grubun terörist operasyonlarını finanse etmesi ve grubun rakiplerini öldürmesi dahil olmak üzere harcamalarını denetleyen Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı olarak görev yapıyor. Bugün belirlenen diğer 6 kişi, AQAH'ı hedefleyen yaptırımlardan kaçınmak ve AQAH adına yaklaşık yarım milyar doları transfer etmek için, ABD tarafından belirlenmiş Jammal Trust Bank (JTB) dahil olmak üzere bazı Lübnan bankalarında kişisel hesapların teminatını kullandı" denildi.

Hazine Bakanlığı yaptırım uygulanacak geri kalan 6 kişinin ise, "Ahmad Mohamad Yazbeck, Abbas Hassan Gharib, Wahid Mahmud Subayti, Mostafa Habib Harb, Ezzat Youssef Akar ve Hasan Chehadeh Othman" olduğunu ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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