ABD'den Hizbullah ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşına yaptırım
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ABD'den Hizbullah ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşına yaptırım

ABD'den Hizbullah ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşına yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, Hizbullah ve finans şirketi Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşını yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Hizbullah ve finans şirketi Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 2007'de yaptırım listesine alınan AQAH'ın, Hizbullah tarafından terör örgütünün finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişimi sağlamak için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) Hizbullah ve finans şirketi AQAH ile bağlantılı 7 Lübnan vatandaşının yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım uygulanacak isimler arasında, örgütün genel bütçesi ile terör faaliyetlerinin finansmanı dahil olmak üzere harcamalarını yöneten Hizbullah'ın Merkezi Finans Birimi Başkanı İbrahim Ali Daher'in yer aldığı kaydedildi.

Ahmad Mohamad Yazbeck, Abbas Hassan Gharib, Wahid Mahmud Subayti, Mostafa Habib Harb, Ezzat Youssef Akar ve Hasan Chehadeh Othman yaptırım listesine alınan diğer isimler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OFAC Direktörü Andrea Gacki, Hizbullah'ın Lübnan'ın finans sektörünü kötüye kullanmaya ve zorlu bir zamanda Lübnan'ın mali kaynaklarını tüketmeye devam ettiğini belirtti.

Gacki, "Bu tür eylemler, Hizbullah'ın Lübnan'da mali istikrar, şeffaflık veya hesap verebilirliğe aldırış etmediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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