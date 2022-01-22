ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 10 şirkete yaptırım - Haberler Ekonomi
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ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 10 şirkete yaptırım

ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 10 şirkete yaptırım
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, Hizbullah bağlantılı Lübnanlı 3 kişi ve 10 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Hizbullah bağlantılı Lübnanlı 3 kişi ve 10 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Hizbullah ağına yönelik yeni yaptırımlar uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah bağlantılı Lübnanlı 3 kişi ile 10 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan isimlerin Hizbullah üyesi iş insanı Adnan Ayad, oğlu Jihad Adnan Ayad ve Ali Adel Diab olduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 18 Ocak'ta da Hizbullah'ın Lübnan'daki finansal destekçilerini hedef alarak örgütle bağlantılı 3 iş insanı ile bunların Lübnan merkezli seyahat şirketini yaptırım listesine almıştı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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