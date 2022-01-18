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ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 iş insanına yaptırım

ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 iş insanına yaptırım
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, Hizbullah bağlantılı 3 iş insanı ile bunların Lübnan merkezli seyahat şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Hizbullah bağlantılı 3 iş insanı ile bunların Lübnan merkezli seyahat şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Hizbullah'ın Lübnan'daki finansal destekçilerine yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah bağlantılı 3 insanı ile bunların Lübnan merkezli seyahat şirketlerinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan isimlerin Adel Diab, Ali Mohamad Daoun ve Jihad Salem Alame olduğu bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının Lübnan ekonomisinin benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğu bir zamanda geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'daki ekonomik reformlar ile Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu değişimi engellediği ifade edildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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