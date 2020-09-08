ABD'den Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle Lübnanlı iki eski bakana yaptırım
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ABD'den Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle Lübnanlı iki eski bakana yaptırım

ABD yönetimi, Lübnanlı eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'i terör örgütü Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD'den Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle Lübnanlı iki eski bakana yaptırım
08.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:43

ABD yönetimi, Lübnanlı eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'i terör örgütü Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Finyanus ve Halil hakkında alınan karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'ın siyasi liderlerini, halklarının ihtiyaçlarını karşılamak yerine kişisel çıkarlarına hizmet eden bir siyasi sistem inşa etmekle suçlayan Pompeo, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan patlamanın arkasında Lübnan'ın işlevsiz siyasi sisteminin ve yolsuzluğun olduğunu vurguladı.

Pompeo, ABD'nin Lübnan halkının reform çağrısını desteklediğini ve mevcut tüm imkanları Lübnanlı liderlerin hesap vermesi için kullanacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Finyanus ve Halil kabinedeki görevleri boyunca Hizbullah'a ait şirketlere ihaleler vererek örgütün milyonlarca dolar kazanç elde etmesini sağlamıştır. Bugün alınan karar, Hizbullah'a sahte bir siyasi meşruiyet cilası veren veya kamu fonlarını terörist gruba yönlendirmek için konumlarını kötüye kullanan Lübnanlı politikacıların, Hizbullah'ın kendi üyeleri, yolsuz iş adamları ve yardım eden kara para aklayıcılar kadar rolü olduğunu göstermektedir."

Lübnan'daki gerginlik

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan ve 191 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Kaynak: AA

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