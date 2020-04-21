ABD'den hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek ABD Hazine Bakanlığı,koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için hayata geçirilen Maaş Destek Programı kapsamında, ilk ödemelerin yapıldığını, 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı,koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için hayata geçirilen Maaş Destek Programı kapsamında, ilk ödemelerin yapıldığını, 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu. Kaynak: Dunya.com