ABD'den hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek
ABD Hazine Bakanlığı,koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için hayata geçirilen Maaş Destek Programı kapsamında, ilk ödemelerin yapıldığını, 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.
21.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:37
ABD Hazine Bakanlığı,koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için hayata geçirilen Maaş Destek Programı kapsamında, ilk ödemelerin yapıldığını, 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com