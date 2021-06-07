ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker, ABD'nin, Gürcistan'ın yanında yer aldığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "(ABD), Rusya tarafından Gürcistan topraklarının işgal edilmesini kınıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker, ABD'nin, Gürcistan'ın yanında yer aldığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "(ABD), Rusya tarafından Gürcistan topraklarının işgal edilmesini kınıyor." dedi.

Reeker, resmi temas kapsamında bulunduğu Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kakha Kuçava ile ayrı ayrı bir araya gelerek ABD-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Gürcistan'da faaliyet gösteren çeşitli muhalefet partilerin liderleri ile de bir araya gelen Reeker, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Reeker, burada yaptığı konuşmada, ABD olarak Gürcistan'ın güvenliğine, kalkınmasına ve demokratik sürecinin güçlenmesine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gürcistan'ı, önemli bir ortak ülke olarak gördüklerini belirten Reeker, "Gürcistan, Güney Kafkasya'da Biden-Harris yönetimi için kilit bir stratejik ortak ve Karadeniz bölgesinde çok önemli bir ortak olmaya devam ediyor." dedi.

Reeker, ABD'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "ABD Gürcistan'ın yanındadır, uluslararası kabul edilen sınırların içerisinde toprak bütünlüğünü destekliyor ve Rusya tarafından Gürcistan topraklarının işgal edilmesini kınıyor." diye konuştu.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecine değinen Reeker, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, üye olmak isteyen ülkeler için NATO'nun kapsının açık olmasının bir göstergesi olacağını söyledi.

Reeker, Gürcistan'dan sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı