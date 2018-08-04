ABD'den Güneydoğu Asya'nın Güvenliğine 300 Milyon Dolar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Güneydoğu Asya'da güvenliği için yaklaşık 300 milyon dolarlık fon sağlayacağını taahhüt etti.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hint Pasifikinde bölgesel güvenliği artırmaya bağlılıkları çerçevesinde tüm bölgede güvenlik iş birliğini güçlendirmeye yaklaşık 300 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını bildirdi.

Pompeo, fonun, deniz güvenliğini güçlendirme, insani yardımı, barış gücü ve uluslararası tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini geliştirme amacı taşıdığını söyledi.

Fonun, Çin'in bölgede artan etkisi ve Güney Çin Denizindeki mülkiyet iddialarına yanıt niteliği taşıdığı ifade ediliyor.