ABD'den Guatemalalı yetkililere "yolsuzluk" yaptırımı

ABD yönetimi, "yolsuzluğa karıştıkları" gerekçesiyle eski Guatemala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gustavo Adolfo Alejos Cambara ile Guatemala Kongresi Üyesi Felipe Alejos Lorenzana'yı yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, "yolsuzluğa karıştıkları" gerekçesiyle eski Guatemala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gustavo Adolfo Alejos Cambara ile Guatemala Kongresi Üyesi Felipe Alejos Lorenzana'yı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) Guatemala'da yolsuzluğa karışmaları nedeniyle biri eski 2 hükümet yetkilisinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım kararının İngiltere ile koordineli olarak alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda eski Guatemala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cambara ile Guatemala Kongresi Üyesi Lorenzana'ya yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Guatemala'da seçilmiş yetkililerin resmi görevlerini kendilerini zenginleştirmek için kullanmalarının demokratik ilkelere bir hakaret olduğunu ifade etti.

Yellen, yaptırım kararının yolsuzluğa ışık tutmaya ve yargı sürecini engellemek isteyenler için hesap verebilirliği teşvik etmeye hizmet ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin